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Аверина Матрона Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталья Карпова

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1900

Дочь: Параскева Карпова

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Аверин Пётр Карпов

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1904

Сын: Аверин Сергей Карпов

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.03.1906

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.03.1911

Дочь: Мария мл.

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1916

Дочь: Анастасия Карпова

Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Карп Егоров

Смерть
Неизвестно
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