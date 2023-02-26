Аверина Матрона Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья Карпова
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Рождение ребёнка
04.02.1895
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Рождение ребёнка
18.10.1900
Дочь: Параскева Карпова
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Рождение ребёнка
22.06.1903
Сын: Аверин Пётр Карпов
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Рождение ребёнка
23.09.1904
Сын: Аверин Сергей Карпов
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Рождение ребёнка
25.03.1906
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Рождение ребёнка
09.03.1911
Дочь: Мария мл.
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Рождение ребёнка
13.04.1916
Дочь: Анастасия Карпова
Отец ребёнка: Аверин Карп Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверин Карп Егоров
Смерть
Неизвестно