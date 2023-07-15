Мартынова Прасковья Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Прасковья Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Илья Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1870 ст.

Сын: Кулагин Павел Ильич

Отец ребёнка: Кулагин Илья Иванович

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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