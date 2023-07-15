Мартынова Прасковья Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1870 ст.
Сын: Кулагин Павел Ильич
Отец ребёнка: Кулагин Илья Иванович
Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно