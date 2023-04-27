de Luxembourg (de Luxembourg) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Luxembourg (de Luxembourg) Marie

Место рождения

Nancy,Meurthe Et Moselle

Дата рождения

1338

Дата смерти

Около 1382

Пол

Женский

Отец

1313 г.р.

Мать

1322 г.р.

Муж

Около 1327 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1338

Отец: De Luxembourg Jean

Мать: De Luxembourg Alix

Nancy,Meurthe Et Moselle
Бракосочетание
1347

Муж: De Joinville Henri de

Рождение ребёнка
?.01.1354

Дочь: De Joinville Marguerite

Отец ребёнка: De Joinville Henri de

Nancy,Meurthe Et Moselle
Смерть
Около 1382
France