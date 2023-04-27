de Luxembourg (de Luxembourg) Marie
Место рожденияNancy,Meurthe Et Moselle
Дата рождения1338
Дата смертиОколо 1382
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1338
Отец: De Luxembourg Jean
Мать: De Luxembourg Alix
Nancy,Meurthe Et Moselle
Бракосочетание
1347
Рождение ребёнка
?.01.1354
Дочь: De Joinville Marguerite
Отец ребёнка: De Joinville Henri de
Nancy,Meurthe Et Moselle
Смерть
Около 1382
France