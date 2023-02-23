Молчанова Анастасия Кузина
Место рожденияДеревня Грачевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Грачевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1899
Сын: Коротин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Коротин Гавриил
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: Коротин Гавриил
Бракосочетание
01.10.1907
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.07.1909
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.11.1910
Дочь: Матрена Павловна
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.02.1912
Сын: Молчанов Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.05.1916
Сын: Молчанов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротин Гавриил
Смерть
Неизвестно