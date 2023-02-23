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Молчанова Анастасия Кузина

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Место рождения

Деревня Грачевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Грачевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Коротин Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Коротин Гавриил

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: Коротин Гавриил

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.10.1907

Муж: Молчанов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1909

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1910

Дочь: Матрена Павловна

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Молчанов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1916

Сын: Молчанов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Молчанов Павел Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротин Гавриил

Смерть
Неизвестно
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