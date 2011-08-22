Тимофеева Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

22.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2011

Отец: Тимофеев Сергей Николаевич

Мать: Тимофеева Яна Валентиновна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
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