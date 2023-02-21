Щукин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Щукин Петр Васильевич

Мать: Щукина Валентина

Смерть
2014
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