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Щукин Александр Петрович
Щукин Александр Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
2014
Пол
Мужской
Отец
Щукин Петр Васильевич
1908 г.р.
Мать
Щукина (Уликова) Валентина
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Щукин Петр Васильевич
Мать:
Щукина Валентина
Смерть
2014
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