Вилявин Карп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявин Карп Петрович

Вилявин Карп Петрович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Жена: Куранова Прасковья (Параскева) Гавриловна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Карп Петрович Вилявин - 33 лет Невеста: Параскева Гавриловна - 20 лет дочь девица отставного казака Гавриила Владимировича Куранова Поручители: отставные казаки Яков Петрович ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.