Вилявин Карп Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Жених: служащий казак Карп Петрович Вилявин - 33 лет Невеста: Параскева Гавриловна - 20 лет дочь девица отставного казака Гавриила Владимировича Куранова Поручители: отставные казаки Яков Петрович ... Показать все