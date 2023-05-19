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(Четверик) -
(Четверик) -
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Четверик Григорий Терентьевич
1928 г.р.
Мать
Четверик -
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Четверик Григорий Терентьевич
Мать:
Четверик -
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