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(Четверик) -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Четверик Григорий Терентьевич

Мать: Четверик -