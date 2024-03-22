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Бурлаков Иван Иванович

Место рождения

Мальцевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Мальцевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бурлаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бурлакова Федора Игнатьевна

Мальцевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
01.12.1938

Дочь: Лопина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Бурлакова Федора Игнатьевна

Мальцевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Бурлакова Федора Игнатьевна

Мальцевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
08.03.1980
Молдавановка, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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