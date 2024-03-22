Бурлаков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти08.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бурлаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Бурлакова Федора Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.12.1938
Дочь: Лопина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Бурлакова Федора Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Бурлакова Федора Игнатьевна
Смерть
08.03.1980
Молдавановка, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край