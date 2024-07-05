Луговская Рассаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговской Николай Степанович
Отец ребёнка: Луговской Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1873
Дочь: Гутова (Луговская) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Луговской Степан Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1875
Сын: Луговской Семён Степанович
Отец ребёнка: Луговской Степан Петрович
Смерть
Неизвестно