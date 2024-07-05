Луговская Рассаида Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговская Рассаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговской Николай Степанович

Отец ребёнка: Луговской Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Степан Петрович

Рождение ребёнка
29.04.1873

Дочь: Гутова (Луговская) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Луговской Степан Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1875

Сын: Луговской Семён Степанович

Отец ребёнка: Луговской Степан Петрович

Смерть
Неизвестно

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