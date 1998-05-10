Зонтов Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонтов Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1963

Дата смерти

10.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1982

Сын: Зонтов Иван Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1985

Сын: Зонтов Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.1998