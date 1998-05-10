Зонтов Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1963
Дата смерти10.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1982
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1985
Сын: Зонтов Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.1998