Тупикова (Антипова) Евдокия Карповна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
08.06.1913
Дочь: Антонина Афанасьевна
Отец ребёнка: Тупиков Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
02.03.1918
Сын: Тупиков Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Тупиков Афанасий Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно