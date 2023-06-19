Тупикова (Антипова) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикова (Антипова) Евдокия Карповна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Тупиков Афанасий Емельянович

Рождение ребёнка
08.06.1913

Дочь: Антонина Афанасьевна

Отец ребёнка: Тупиков Афанасий Емельянович

Рождение ребёнка
02.03.1918

Сын: Тупиков Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Тупиков Афанасий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно