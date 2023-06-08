Игнатов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1979

Отец: Игнатов Василий

Мать: Игнатова Надежда

Рождение ребёнка
27.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова Инна

Рождение ребёнка
17.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова Инна