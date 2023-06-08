Игнатов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1979
Отец: Игнатов Василий
Мать: Игнатова Надежда
Рождение ребёнка
27.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова Инна
Рождение ребёнка
17.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова Инна