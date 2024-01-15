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Петр Гурьевич
Петр Гурьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гурий Савельевич
Около 1698 г.р.
Мать
Ирина Семеновна
Около 1706 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
Гурий Савельевич
Мать:
Ирина Семеновна
Смерть
Неизвестно
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