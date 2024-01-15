Петр Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Около 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Гурий Савельевич

Мать: Ирина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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