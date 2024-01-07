Усачева Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Усачев Филипп Леонтьевич

Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Усачев Лаврентий Леонтьевич

Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Усачев Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Усачев Никифор Леонтьевич

Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Усачев Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Леонтий Федорович

Смерть
Неизвестно
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