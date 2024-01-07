Усачева Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Усачев Лаврентий Леонтьевич
Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Усачев Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Усачев Леонтий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно