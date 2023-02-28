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Рукин Федор Иванович

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Место рождения

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Рукин Иван Осипович

Мать: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Рукин Василиан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Рукин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рукин Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Рукина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Рукин Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Диакон Афанасиевской Рукинской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1812
Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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