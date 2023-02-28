Рукин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Рукин Иван Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рукин Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Рукина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рукин Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Афанасиевской Рукинской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1812