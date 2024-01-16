Голыгина Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Павла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Голыгин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Голыгин Степан Иванович

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1889

Сын: Голыгин Марк Степанович

Отец ребёнка: Голыгин Степан Иванович

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Акилина Степановна

Отец ребёнка: Голыгин Степан Иванович

д. Большая Княжая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Степан Иванович

д. Большая Княжая
Смерть
Неизвестно
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