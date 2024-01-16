Голыгина Павла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Голыгин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Голыгин Степан Иванович
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Голыгин Степан Иванович
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Акилина Степановна
Отец ребёнка: Голыгин Степан Иванович
д. Большая Княжая
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большая Княжая
Смерть
Неизвестно