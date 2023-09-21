Борхсениус (Фляйшер) Луиса Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Фляйшер) Луиса Августа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1845

Дата смерти

11.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1870

Дочь: Эллен Вильхельмине Луисе Августа

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус

Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Борхсениус Оге

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус

Рождение ребёнка
16.09.1874

Дочь: Герда

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус

Рождение ребёнка
27.08.1877

Дочь: Аста

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус

Смерть
11.05.1896
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