Борхсениус (Фляйшер) Луиса Августа
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1845
Дата смерти11.05.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1870
Дочь: Эллен Вильхельмине Луисе Августа
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус
Рождение ребёнка
19.10.1872
Сын: Борхсениус Оге
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус
Рождение ребёнка
16.09.1874
Дочь: Герда
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус
Рождение ребёнка
27.08.1877
Дочь: Аста
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Мариус
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1896