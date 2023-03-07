Шишкин Зиновей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Шишкин Павел Козмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрона Зиновьева
Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Мелания Зиновьева
Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Василина Зиновьева
Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Ксения Никонова
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782