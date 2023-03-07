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Шишкин Зиновей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Шишкин Павел Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрона Зиновьева

Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шишкин Аверкий Зиновьев

Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мелания Зиновьева

Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Шишкин Корнил Зиновьев

Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Василина Зиновьева

Мать ребёнка: Шишкина Ксения Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Ксения Никонова

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782