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Шишкин Аверкий Зиновьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Шишкин Зиновей Павлович

Мать: Шишкина Ксения Никонова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шишкин Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Трофимова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Параскева Аверкиева

Мать ребёнка: Шишкина Зиновия Лукина

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шишкин Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Шишкина Зиновия Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Зиновия Лукина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Максим Аверьянович

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Ирина Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818
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