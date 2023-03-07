Шишкин Аверкий Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Шишкин Зиновей Павлович
Мать: Шишкина Ксения Никонова
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Трофимова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Параскева Аверкиева
Мать ребёнка: Шишкина Зиновия Лукина
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Шишкина Зиновия Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Зиновия Лукина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Максим Аверьянович
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Ирина Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818