Свешников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свешников Алексей

Мать ребёнка: Свешникова (Колбасова) Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свешников Владимир

Мать ребёнка: Свешникова (Колбасова) Клавдия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свешникова (Колбасова) Клавдия Алексеевна

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