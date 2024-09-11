Брестель Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брестель Андрей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1970

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

1972 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1970

Отец: Брестель Геннадий Генрихович

Мать: Брестель (Калинина) Римма (Раиса - при крещении) Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брестель (Кельш) Татьяна Витусовна

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