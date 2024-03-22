Прошина (Хошабаева) Ольга Робертовна
Место рождения
Дата рождения14.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1986
Отец: Хошабаев Роберт Абрамович
Мать: Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
30.06.2014
Дочь: Алиса Кирилловна
Отец ребёнка: Прошин Кирилл Анатольевич
Рождение ребёнка
16.03.2021
Дочь: Таисия Кирилловна
Отец ребёнка: Прошин Кирилл Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно