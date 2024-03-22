Прошина (Хошабаева) Ольга Робертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошина (Хошабаева) Ольга Робертовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1986

Отец: Хошабаев Роберт Абрамович

Мать: Татьяна Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.2014

Дочь: Алиса Кирилловна

Отец ребёнка: Прошин Кирилл Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.2021

Дочь: Таисия Кирилловна

Отец ребёнка: Прошин Кирилл Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошин Кирилл Анатольевич

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