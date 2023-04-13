Голышина (Оралова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1920
Рождение ребёнка
17.11.1920
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Голышин Иван Александров
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно