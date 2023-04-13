Голышина (Оралова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голышина (Оралова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1920

Муж: Голышин Иван Александров

Рождение ребёнка
17.11.1920

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Голышин Иван Александров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно