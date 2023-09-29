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(Смирнова) Наталья Владимировна
(Смирнова) Наталья Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1978
Пол
Женский
Отец
Смирнов Владимир Константинович
1956 г.р.
Мать
Смирнова Екатерина Петровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1978
Отец:
Смирнов Владимир Константинович
Мать:
Смирнова Екатерина Петровна
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