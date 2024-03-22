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Шапошникова (Кавардакова) Ольга Михайловна
Шапошникова (Кавардакова) Ольга Михайловна
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Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
09.06.1989
Пол
Женский
Отец
Кавардаков Михаил Дмитриевич
1961 г.р.
Мать
Кавардакова (Букреева) Галина Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989
Отец:
Кавардаков Михаил Дмитриевич
Мать:
Кавардакова Галина Александровна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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