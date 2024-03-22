Шапошникова (Кавардакова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошникова (Кавардакова) Ольга Михайловна

Шапошникова (Кавардакова) Ольга Михайловна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

09.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989

Отец: Кавардаков Михаил Дмитриевич

Мать: Кавардакова Галина Александровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close