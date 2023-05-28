Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: Параскева Федорова
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Павел Карпович
Отец ребёнка: Карп Михайлович
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Михайлович
Смерть
Неизвестно