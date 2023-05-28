Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1772 г.р.

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: Параскева Федорова

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Павел Карпович

Отец ребёнка: Карп Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Михайлович

Смерть
Неизвестно