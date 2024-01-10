Андронов Василий Александрович
Место рожденияРоссия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андронов Александр
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
28.01.1918
Сын: Андронов Семен Васильевич
Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андронов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка