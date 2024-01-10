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Андронов Василий Александрович

Место рождения

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андронов Александр

Мать: не указана

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
28.01.1918

Сын: Андронов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андронов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Андронова Дарья Павловна

Смерть
Неизвестно
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
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