Гончаренко Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Гончаренко Семен Матвеевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Сын: Гончаренко Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1878 ст.
Сын: Гончаренко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1880 ст.
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1884 ст.
Сын: Гончаренко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно