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Гончаренко Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Гончаренко Семен Матвеевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Гончаренко Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.11.1878 ст.

Сын: Гончаренко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1880 ст.

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.05.1884 ст.

Сын: Гончаренко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Гончаренко Ефимия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Ефимия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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