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Рудакова Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1907

Сын: Рудаков Харлампий Семенович

Отец ребёнка: Рудаков Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
22.06.1908

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Рудаков Семен Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Семен Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно