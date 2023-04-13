Рудакова Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1907
Сын: Рудаков Харлампий Семенович
Отец ребёнка: Рудаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
22.06.1908
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Рудаков Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно