Пушкарев Иван Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Пушкарева) Фотинья Иванова
Мать ребёнка: Пушкарева Параскева Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Пушкарева Параскева Ермилова
Смерть
После 1904