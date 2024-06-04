Пушкарев Иван Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарев Иван Артемьев

Пушкарев Иван Артемьев

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Пушкарев Артемий Петров

Мать: Пушкарева Евфимия Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Параскева Ермилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Пушкарева) Фотинья Иванова

Мать ребёнка: Пушкарева Параскева Ермилова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Пушкарев Федор Иванов

Мать ребёнка: Пушкарева Параскева Ермилова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1904

Мы используем куки для улучшения работы сайта.