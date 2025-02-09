Ватагина (Ржевская) Антонина Николаевна
женский, родилась 1890
умерла 1935
МатьРжевская (Попова) Антонина Леонардовна12.02.1861 г.р.
ОтецРжевский Николай Фёдорович08.04.1861 г.р.
Супруги
Ватагин (Шереметевский) Василий Алексеевич01.01.1884 г.р.
Дети
Ватагина Ирина Васильевна23.09.1924 г.р.
Ватагина Наталья ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ватагина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Ватагин (Шереметевский) Василий Алексеевич
Бракосочетание
06.10.1914
Рождение ребёнка
23.09.1924
Дочь: Ватагина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Ватагин (Шереметевский) Василий Алексеевич
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1935