Ватагина (Ржевская) Антонина Николаевна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Ватагина (Ржевская) Антонина Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1890

умерла 1935

Мать
Ржевская (Попова) Антонина Леонардовна12.02.1861 г.р.
Отец
Ржевский Николай Фёдорович08.04.1861 г.р.
Супруги
Ватагин (Шереметевский) Василий Алексеевич01.01.1884 г.р.
Дети
Ватагина Ирина Васильевна23.09.1924 г.р.
Ватагина Наталья ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ржевский Николай Фёдорович

Мать: Ржевская (Попова) Антонина Леонардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватагина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Ватагин (Шереметевский) Василий Алексеевич

Бракосочетание
06.10.1914

Муж: Ватагин (Шереметевский) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.09.1924

Дочь: Ватагина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Ватагин (Шереметевский) Василий Алексеевич

Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Смерть
1935

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