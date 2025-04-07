Квитка Виктор Степанович
мужской, родился 1797
умер Неизвестно
Супруги
Квитка (Девиер) Елизавета ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Квитка Анастасия Викторовна04.02.1833 г.р.
Квитка Елизавета Викторовна16.08.1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1833
Дочь: Квитка Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Квитка (Девиер) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1834
Дочь: Квитка Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Квитка (Девиер) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1842
Дочь: Квитка Александра Викторовна
Мать ребёнка: Квитка (Девиер) Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно