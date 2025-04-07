Квитка Виктор Степанович 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Квитка Виктор Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1797

умер Неизвестно

Супруги
Квитка (Девиер) Елизавета ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Квитка Анастасия Викторовна04.02.1833 г.р.
Квитка Елизавета Викторовна16.08.1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квитка (Девиер) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1833

Дочь: Квитка Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Квитка (Девиер) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1834

Дочь: Квитка Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Квитка (Девиер) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
06.05.1842

Дочь: Квитка Александра Викторовна

Мать ребёнка: Квитка (Девиер) Елизавета Петровна

Смерть
Неизвестно

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