Крекер Франц Францевич
Место рожденияХерсонская область, Кочубеевсеий р-н, село Мировка
Дата рождения22.03.1916
Дата смерти27.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916
Отец: Крекер Франц Иванович
Мать: Крекер Зузана Яковлевна
Херсонская область, Кочубеевсеий р-н, село Мировка
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Крекер Елена Генриховна
Рождение ребёнка
29.08.1941
Дочь: Зорин Лидия Францевна
Мать ребёнка: Крекер Елена Генриховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крекер Елена Генриховна
Смерть
27.11.1970
Хабаровский край, Хор