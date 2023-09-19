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Крекер Франц Францевич

Место рождения

Херсонская область, Кочубеевсеий р-н, село Мировка

Дата рождения

22.03.1916

Дата смерти

27.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916

Отец: Крекер Франц Иванович

Мать: Крекер Зузана Яковлевна

Херсонская область, Кочубеевсеий р-н, село Мировка
Рождение ребёнка
1936

Сын: Крекер Франц Францевич

Мать ребёнка: Крекер Елена Генриховна

Рождение ребёнка
29.08.1941

Дочь: Зорин Лидия Францевна

Мать ребёнка: Крекер Елена Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крекер Елена Генриховна

Смерть
27.11.1970
Хабаровский край, Хор
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