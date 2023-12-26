Федосеева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сложенин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сложенин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сложенин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сложенин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сложенин Виктор

Отец ребёнка: Сложенин Иван

Смерть
Неизвестно
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