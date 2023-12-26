Федосеева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сложенин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сложенин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сложенин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Сложенин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сложенин Виктор
Отец ребёнка: Сложенин Иван
Смерть
Неизвестно