Петрова (Елисеева) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1920
Сын: Петров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Петров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пятковская Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
1987
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Бадалык