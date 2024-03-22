Петрова (Елисеева) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Елисеева) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Малый Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Елисеев Иван Дмитриевич

Мать: Елисеева Александра Николаевна

Малый Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Петров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пятковская Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
1987
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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