Шевчук сын Лизы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевчук сын Лизы

Шевчук сын Лизы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевчук ?

Мать: Шевчук Лизавета Степановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close