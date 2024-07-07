Авдотья (Евдокия) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1770 по 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Семёнов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефим Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Семёнов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Афанасий Семёнов
Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно