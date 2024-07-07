Авдотья (Евдокия) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1770 по 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Семёнов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефим Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Семёнов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Семёнов Тихон Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Семёнов

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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