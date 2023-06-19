Udikas (Lillaru) Ellen Johanna
Место рождения
Дата рождения03.04.1913 ст.
Дата смерти24.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1940
Сын: Udikas Heino
Отец ребёнка: Udikas Heinrich
Рождение ребёнка
13.03.1943
Дочь: Udikas Helju
Отец ребёнка: Udikas Heinrich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Udikas Heinrich
Смерть
24.10.1976
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond