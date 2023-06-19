Udikas (Lillaru) Ellen Johanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas (Lillaru) Ellen Johanna

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

03.04.1913 ст.

Дата смерти

24.10.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1940 г.р.
1943 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
21.05.1940

Сын: Udikas Heino

Отец ребёнка: Udikas Heinrich

Рождение ребёнка
13.03.1943

Дочь: Udikas Helju

Отец ребёнка: Udikas Heinrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Udikas Heinrich

Смерть
24.10.1976
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond