Щелков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1924

Сын: Щелков Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелкова Паранья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелкова Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелкова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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