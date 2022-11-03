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Балабин Ярослав Александрович
Балабин Ярослав Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.2022
Пол
Мужской
Отец
Балабин Александр Тимофеевич
1988 г.р.
Мать
Кононова Дарья Андреевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2022
Отец:
Балабин Александр Тимофеевич
Мать:
Кононова Дарья Андреевна
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