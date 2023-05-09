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Япарова (Докучаева) Наталья Игоревна
Япарова (Докучаева) Наталья Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.1987
Пол
Женский
Отец
Докучаев Игорь Валентинович
1959 г.р.
Мать
Тимирханова (Воробьёва) Нина Владимировна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1987
Отец:
Докучаев Игорь Валентинович
Мать:
Тимирханова Нина Владимировна
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