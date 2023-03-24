Heinonen (Nissinen) Regina Paavontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Heinonen (Nissinen) Regina Paavontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1780

Дата смерти

19.06.1865

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1780

Отец: Nissinen Paavo (Pål)

Мать: Nissinen Agnetha

Бракосочетание
05.10.1800

Муж: Heinonen Antti Ollinpoika

Рождение ребёнка
25.09.1803

Сын: Heinonen Paavo (Paul) Antinpoika

Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika

Рождение ребёнка
27.03.1810

Сын: Heinonen Juho Antinpoika

Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika

Рождение ребёнка
14.03.1813

Сын: Heinonen Olli Antinpoika

Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika

Рождение ребёнка
06.07.1817

Сын: Heinonen Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika

Рождение ребёнка
05.10.1821

Дочь: Anna Antintytär

Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika

Смерть
19.06.1865