Heinonen (Nissinen) Regina Paavontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1780
Дата смерти19.06.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1780
Отец: Nissinen Paavo (Pål)
Мать: Nissinen Agnetha
Бракосочетание
05.10.1800
Рождение ребёнка
25.09.1803
Сын: Heinonen Paavo (Paul) Antinpoika
Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika
Рождение ребёнка
27.03.1810
Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika
Рождение ребёнка
14.03.1813
Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika
Рождение ребёнка
06.07.1817
Сын: Heinonen Antti Antinpoika
Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika
Рождение ребёнка
05.10.1821
Дочь: Anna Antintytär
Отец ребёнка: Heinonen Antti Ollinpoika
Смерть
19.06.1865