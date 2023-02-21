Прилучная Зеновия Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1742
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елена Семёновна
Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Некрасова Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерия Семёновна
Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович
Место жительства
1763
Смерть
После 1763