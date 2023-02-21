Прилучная Зеновия Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Зеновия Парфёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1742

Муж: Прилучный Семён Константинович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елена Семёновна

Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Некрасова Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерия Семёновна

Отец ребёнка: Прилучный Семён Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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