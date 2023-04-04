Гадас (Бергштейн) Ида (Итка) 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Гадас (Бергштейн) Ида (Итка)

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1868, Szczuczyn, Lomza Gubernia

умерла 16.01.1963, NY

Супруги
Гадас Бенжамин Абель15.11.1863 г.р.
Дети
Гадас Джозеф1887 г.р.
Гадас (Адас) Яков (Янкл)Около 1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Szczuczyn, Lomza Gubernia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепетинская (Гадас) Тыла Ирена

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Бракосочетание
1886

Муж: Гадас Бенжамин Абель

Szcuczyn, Poland

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гадас Джозеф

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Szczuczyn, Lomza Gubernia

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Гадас (Адас) Яков (Янкл)

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Poland

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Гадас) Хая Фейга

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Szczuczyn, Lomza Gubernia

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гуммер (Гадас) Лея Лиза

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Szczuczyn, Lomza Gubernia

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гадас Ашер Оскар

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Szczuczyn, Lomza Gubernia

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хаямов (Гадас) Ширли Сара

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Szczuczyn, Lomza Gubernia

Рождение ребёнка
30.06.1899

Сын: Гадас Велвел Вильям

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Szczuczyn, Lomza Gubernia

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гадас Израиль

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гадас Хаим Хьюман

Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель

Смерть
16.01.1963
NY

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