Гадас (Бергштейн) Ида (Итка)
женский, родилась 1868, Szczuczyn, Lomza Gubernia
умерла 16.01.1963, NY
Супруги
Гадас Бенжамин Абель15.11.1863 г.р.
Дети
Гадас Джозеф1887 г.р.
Гадас (Адас) Яков (Янкл)Около 1890 г.р.Показать еще 8
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Место
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Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Szczuczyn, Lomza Gubernia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепетинская (Гадас) Тыла Ирена
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Бракосочетание
1886
Муж: Гадас Бенжамин Абель
Szcuczyn, Poland
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гадас Джозеф
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Szczuczyn, Lomza Gubernia
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Poland
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Гадас) Хая Фейга
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Szczuczyn, Lomza Gubernia
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гуммер (Гадас) Лея Лиза
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Szczuczyn, Lomza Gubernia
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гадас Ашер Оскар
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Szczuczyn, Lomza Gubernia
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хаямов (Гадас) Ширли Сара
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Szczuczyn, Lomza Gubernia
Рождение ребёнка
30.06.1899
Сын: Гадас Велвел Вильям
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Szczuczyn, Lomza Gubernia
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гадас Израиль
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гадас Хаим Хьюман
Отец ребёнка: Гадас Бенжамин Абель
Смерть
16.01.1963
NY