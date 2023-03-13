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Токарева Алена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Токаревъ Петръ

Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кочурова Авдотья

Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Токаревъ Антонъ

Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токаревъ Афонасий