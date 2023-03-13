Токарева Алена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Токаревъ Петръ
Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кочурова Авдотья
Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Токаревъ Антонъ
Отец ребёнка: Токаревъ Афонасий
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токаревъ Афонасий