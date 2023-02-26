Пелагия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти23.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Аввакум Демидов
Отец ребёнка: Демид Григорьев
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Павел Демидов
Отец ребёнка: Демид Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Григорьев
Смерть
23.01.1858
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область