Пелагия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

23.01.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Аввакум Демидов

Отец ребёнка: Демид Григорьев

Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Павел Демидов

Отец ребёнка: Демид Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Григорьев

Смерть
23.01.1858
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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