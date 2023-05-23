Обыденных Александр Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1949
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Обыденных Василий Стефанович
Мать: Обыденных Мария
Россия
Рождение ребёнка
03.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курчатов, город Курчатов, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1997