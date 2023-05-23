Обыденных Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденных Александр Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1949

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Обыденных Василий Стефанович

Мать: Обыденных Мария

Россия
Рождение ребёнка
03.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курчатов, город Курчатов, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1997