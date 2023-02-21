Терзиян Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терзиян Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1984

Сын: Терзиян Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терзиян Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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