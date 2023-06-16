Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Митин Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
19.10.1856
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Митин Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Митин Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митин Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно