Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Митин Иван Дмитриев

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1856

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Митин Иван Дмитриев

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Митин Иван Дмитриев

Игумново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно